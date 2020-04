Camogli: gesto simbolico di ristoranti e bar, la consegna delle chiavi

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli, dopo l’iniziativa di ieri sera alla quale hanno aderito molti titolari di ristoranti e bar che hanno acceso luci ed insegne per dare un segnale al Governo, questa mattina Stefano Maggiolo, accompagnato da Gabriele Mariotti e Fabrizio Frezzato, si sono recati in Comune per consegnare al sindaco Francesco Olivari un mazzo di chiavi che simboleggia le attività commerciali. Hanno chiesto che venga spedito a Roma con una lettera, per sensibilizzare il Governo affinché tuteli la categoria e dia un aiuto economico e fiscale.

Olivari, che ha accolto la richiesta, ha spiegato che è al vaglio dell’amministrazione comunale la decisione di offrire la possibilità ai commercianti di avere un ampliamento del loro suolo pubblico senza aumento del canone.

Ha anche auspicato che il Governo recepisca la richiesta fatta da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) riguardo alla Tari: che lo Stato garantisca ai Comuni una quota della tassa sui rifiuti, in modo che si possa defalcarne a livello locale una parte ai commercianti che sono stati chiusi in questo periodo.