Camogli. Bertolucci: “Il mio impegno per il Teatro Sociale”

A sorpresa la Fondazione Teatro Sociale di Camogli ha un nuovo presidente. Farida Simonetti si è dimessa e al suo posto è arrivata Serena Bertolucci, già vincitrice di un concorso internazionale del ministero della Cultura che le era valsa la qualifica di direttore di Palazzo Reale a Genova; un museo che aveva rilanciato segnando il record nazionale di incremento delle visite; ora è direttrice di Palazzo Ducale, sempre a Genova.

Dottoressa sarà un’altra scommessa vincente? “Io speriamo che me la cavo. Fino a pochi giorni fa non sapevo nulla. E’ stato tutto affrettato. Ho dato la mia disponibilità pensando al futuro dei teatri in generale e al Sociale in particolare. Non me la sono sentita di dire no, per rispetto alla mia città”.

Si parla di un debito complessivo importante, circa 250-280.000 euro. “Non so esattamente a quanto ammonti la cifra. So però che c’è l’impegno del Comune a ripianare il debito in tempi brevi”.

Ha già un programma? “Sono per le decisioni condivise. Devo ancora incontrare il vicepresidente ed il consiglio di amministrazione. Il sovrintendente Sergio Maifredi mi ha mandato un messaggio molto cordiale, ma non l’ho incontrato”.

Ha immaginato il futuro del teatro? “L’ultima è stata una buona stagione. Credo che occorra ridisegnare l’idea di teatro. Tutto va ripensato in vista di un nuovo obiettivo. I grandi teatri soffrono per le chiusure. Per il Sociale non è uno svantaggio e permette di pensare alla prossima stagione, che non sappiano ancora quando inizierà. In inverno?”.

Cosa rappresenta per lei il teatro? “Un luogo di sintesi, non di frattura. Ci sto provando con Palazzo Ducale. Occorre lavorare in armonia”.

Cosa significa lavorare per la propria città? “Siamo responsabili di fare sì che questa grande eredità sia degna dello spirito per cui è nata”.