Bogliasco: termosifoni accesi fino al 10 maggio

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Al di là della positiva situazione all’interno del Comune di Bogliasco, dove non sono stati segnalati nuovi casi, i dati epidemiologici della Liguria, a tutt’oggi di particolare rilevanza, sconsigliano l’adozione di misure estensive rispetto a quanto disposto a livello nazionale. Anche per questo motivo, per il momento, l’invito è sempre lo stesso, ossia quello del mantenimento delle distanze sociali di sicurezza e dell’evitare le uscite da casa se non, appunto, per i noti casi definiti dalla normativa nazionale.

Peraltro, considerato che l’adozione di nuove ordinanze regionali (difformi dalle disposizioni nazionali) hanno contribuito a diffondere incertezze tra i cittadini sulle norme effettivamente vigenti da seguire, il Sindaco, come la quasi totalità dei sindaci liguri, ha emesso una nuova Ordinanza valevole per il nostro comune, con la quale dispone la conferma, fino al 3 maggio incluso, dei provvedimenti statali e comunali precedentemente assunti.

Ovvero:

– si confermano le disposizioni vigenti indicate nel D.P.C.M. del 10/04/2020 valevoli ed efficaci fino alle 24 del 03/05/2020;

– si conferma pertanto quanto disposto nell’Ordinanza Sindacale del 3/04/2020;

– la fase 2 viene adottata secondo le disposizioni e il cronoprogramma disposti dall’ultimo D.P.C.M del 26 aprile;

– il Comune di Bogliasco si riserva comunque la possibilità di ulteriori disposizioni utili al contenimento dell’emergenza per il buon esito della fase 2.

La sola differenza rispetto a quanto precedentemente stabilito, riguarda il cimitero, che viene quindi riaperto con il consueto orario (dal martedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 16.30).

Si informa inoltre che, dopo aver consultato anche alcuni amministratori di condomini, si è ritenuto opportuno prorogare la possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento fino a domenica 10 maggio per 10 ore giornaliere massime.