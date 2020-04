Zoagli: cane morde giovane, duplice denuncia al proprietario

A Zoagli, lo scorso mese di marzo, nel centro cittadino, un uomo, veniva morso da un cane di grossa taglia, riportando lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Ieri, i carabinieri, dopo i dovuti accertamenti, scaturiti dalla denuncia presentata dall’aggredito, un residente di 32 anni, identificavano e poi deferivano in stato per “lesioni personali” il proprietario dell’animale, un 56 enne, anche quest’ultimo abitante a Zoagli. Stesso contesto è stato altresì deferito per “omissione di soccorso”, poiché non prestava assistenza alla vittima.