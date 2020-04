Tigullio4Friends Caravan: la musica ai tempi della quarantena

Da tac comunic@zione riceviamo e pubblichiamo

Chiusi i luoghi tradizionali della musica live, in questi tempi di quarantena i musicisti utilizzano la tecnologia per proseguire il loro progetto artistico, con un occhio a quello che potrà essere il dopo tempesta.

In questo caso parliamo di Tigullio4Friends, l’associazione ligure che si occupa di aiutare i malati di Sla e le loro famiglie, che da qualche anno ci ha abituati a produzioni musicali di ottimo livello a sostegno delle sue iniziative sociali.

Ci eravamo lasciati a gennaio, quando, dopo il successo del progetto natalizio con la pubblicazione del cd “Ho Un Natale In Testa”, era stata consegnata alla Asl 4 la cifra necessaria a proseguire per tutto il 2020 il servizio di assistenza psicologica ospedaliero e domiciliare.

L’attività di assistenza ospedaliera ha subito qualche rallentamento, dato che le visite domiciliari e ambulatoriali sono state sospese dai protocolli sanitari di emergenza Covid, ma la dottoressa Monia Arzeno è comunque in costante contatto telefonico con i pazienti e disponibile a chiamate audio e video.

La dottoressa Paola Tognetti, primaria di fisiatria e responsabile del servizio, ci assicura che non appena le procedure sanitarie di emergenza lo consentiranno, anche i normali servizi riprenderanno immediatamente.

Sono comunque continuamente aperti i canali di comunicazione con l’associazione stessa, attraverso i social e i recapiti mail.

The Weight, homemade version

Per tenere alta l’attenzione su questo tema l’Associazione pubblica oggi un brano registrato con ben quattordici webcam e tantissimi strumenti e cantanti, secondo lo schema al quale la Tigullio4Friends Caravan, la numerosa “open band” elemento trainante del progetto, ci ha ormai abituati.

Il brano scelto è The Weight, il grande successo anni Settanta della Band di Robbie Robertson.

É l’occasione per ascoltare buona musica e ottimi musicisti, ma anche per ricordare che nonostante la grande attenzione verso il nostro nuovo nemico invisibile, non ci dimentichiamo di chi già stava in prima linea affrontando la maledetta Sla.

E nel contempo far passare un messaggio di speranza: “Prendi il tuo peso, Fanny, e mettilo su di me! ” come recita il ritornello della canzone. Giancarlo Podestà uno dei consiglieri dell’Associazione, ci ricorda che è di fatto il leit motiv della nostra Associazione.

Tra i tanti sponsor ringraziamo MusicPro di Carasco per il consueto supporto tecnico.

NdR

Il progetto Tigullio 4 Friends ha il sostegno anche di artisti nazionali quali, tra gli altri, Tosca, Neri Per Caso, Fabio Treves, Annalisa e la regista Mercedes Martini. Ha ricevuto il patrocinio dei maggiori Comuni della zona e della Regione Liguria.

Seguici su Facebook

Video https://www.youtube.com/watch?v=hhH45MVBGyE&feature=youtu.be