Sestri: “Sostegno all’affitto, 25.776 euro dalla Regione”

Da Marco Conti (Liguria Popolare) riceviamo e pubblichiamo

” Ammonta a € 25.776,72 l’importo che Regione Liguria ha destinato al Comune di Sestri Levante per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto – dichiara il Capogruppo di Liguria Popolare in Consiglio Metropolitano di Genova e comunale a Sestri Levante – la nostra città è risultata beneficiaria dello stanziamento sulla base del monitoraggio effettuato da Regione Liguria sul disagio abitativo”.

“Il contributo verrà liquidato al Comune che, a sua volta, lo destinerà ai cittadini in difficoltà con il pagamento degli affitti a seguito dell’epidemia da coronavirus – prosegue Conti – ricordo inoltre che già lo scorso 16 aprile Regione Liguria si era mossa per aiutare le famiglie che vivono negli alloggi popolari di A.R.T.E, che hanno perso il lavoro o avuto una riduzione dello stipendio di almeno il 20 % del reddito complessivo, consentendogli di non pagare le prime due mensilità senza alcune futura restituzione. Inoltre sono state previste ulteriori rateizzazioni delle spese a partire dal terzo mese”.

“Ora Regione Liguria si è tempestivamente mossa con un intervento più ampio per aiutare anche quelle famiglie che, pur non vivendo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a causa della grave emergenza economica legata alla pandemia si trovano in situazioni di difficoltà – conclude l’esponente popolare – a seguito delle misure restrittive da Covid-19 l’accesso agli uffici comunali è ridotto e i cittadini interessati e in possesso dei requisiti dovranno mettersi in contatto con scrivendo a serviziallapersona@comune.sestri-levante.ge.it o consultando il sito internet del Comune.