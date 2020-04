Sestri: operazione contro la presenza delle zanzare

Dal sito del Comune di Sestri Levante

Nell’ambito del piano di derattizzazione e disinfestazione del Comune di Sestri Levante è prevista una campagna antilarvale delle aree pubbliche e una campagna informativa per i cittadini con la fornitura gratuita di un primo kit di pastiglie antilarvali da richiedere all’Ufficio Ambiente.

Le larve di zanzare si sviluppano nell’acqua stagnante, dove l’insetto depone le uova; pertanto il metodo più efficace per combatterne lo sviluppo è intervenire sui ristagni d’acqua eliminandoli o trattandoli con insetticidi.

Il kit fornito dal comune contiene due compresse effervescenti antilarvali (Metoprene – Presidio Medico Chirurgico Registrazione del Ministero della Salute n. 19674), una nota informativa sul prodotto e sulla corretta modalità di utilizzo.

La richiesta del Kit deve essere inoltrata all’Ufficio Ambiente a partire da lunedì 27 aprile 2020 secondo le seguenti modalità:

• via email all’indirizzo: ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it allegando il modulo di richiesta compilato (modulo in word [2] – modulo in pdf [3])

• contattando i seguenti numeri:

0185.478482 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00

0185.478480 il martedì e il giovedì dalle 8.00 alle 13.00

Il kit sarà consegnato al domicilio dei richiedenti previo appuntamento.