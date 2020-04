‘Santa’: “Negozi aperti come quelli di alimentari”

Riceviamo e pubblichiamo

L’Avv Campanella Alberto, capogruppo al Comune di Genova – portavoce di Giorgia Meloni della città di Santa e responsabile area Tigullio, ha chiesto a Bucci, sindaco di Genova e della città metropolitana, di favorire la riapertura anticipata di quelle attività commerciali e di quei negozi, anche parrucchieri, abbigliamento, turistico, che siano già in grado di offrire ogni accorgimento necessario ad evitare il contagio Covid-19.

Campanella riferisce che “tutti hanno pari diritto di lavorare come indicato dall’art 4 della Costituzione, diritto violato e dimenticato dal Presidente Conte durante l’ennesimo ed ultimo proclamo dal quale abbiamo appreso che nulla cambierà nella Fase2 rispetto alla precedente Fase1”.

L’Avv Campanella aggiunge inoltre che “ciò contrasta con la decisione della Regione Liguria di accelerare la riapertura di alcune tipologie di attività commerciali dopo questo lungo periodo di lockdown imposto dal Governo centrale. La scelta della Regione è condivisibile in quanto l’ulteriore chiusura forzata rischia di penalizzare notevolmente i singoli commercianti. Inoltre la chiusura prolungata dei negozi comporta per Genova e Citta Metropolitana una pericolosa desertificazione commerciale oltre al venir meno quel presidio contro il degrado del territorio. Dovrebbero quindi riaprire indistintamente tutti i negozi in regola con le nuove misure di sicurezza.”

Il Sindaco Bucci ha risposto immediatamente in diretta TV alla richiesta di Campanella riferendo che “se si può entrare in un negozio a comprare alimenti o comprare un pasto e consumarlo a casa ovviamente per lui è possibile comprare un paio di pantaloni e portarli a casa”.

Il Sindaco Bucci ha anche precisato che “è Presidente di Anci Liguria, è sindaco del capoluogo ligure e della città metropolitana e in forza di tali qualifiche ha già chiesto al Governo di uniformare i negozi del commercio con quelli alimentari”.

“Speriamo che tale mio intervento amministrativo, conclude l’Avv Campanella, possa giovare a tutti i commercianti e imprenditori del Tigullio, di Genova e di tutta la città Metropolitana per ripartire e per farsi trovare pronti per quando ritorneranno i primi turisti/clienti e che anche ciò possa diventare un esempio da seguire in Italia come già è stato il modello Genova della ricostruzione “!