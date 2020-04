‘Santa’: “Decreto Conte, contestazioni pretestuose e sterili”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

La maggior parte di cittadini hanno risposto bene alle regole per evitare il contagio. Comincia ora, una fase nuova come ribadito dal Premier Giuseppe Conte nella quale ogni cittadino con maturità e coscienza è chiamato a mettere in pratica le regole igienico-sanitarie nell’affrontare questa auspicata ripresa.

Interveniamo ancora una volta per mettere in guardia i cittadini da fake news e contestazioni tanto pretestuose quanto sterili che mettono in dubbio l’operato della scienza, delle istituzioni, del Governo, del comitato tecnico-scientifico composto dai migliori professionisti del nostro paese.

Tutto ciò, dimostra assenza di argomenti, infantilismo e assenza di attaccamento verso una nazione.

Chiediamo ai cittadini di seguire solo il decreto che entrerà in vigore il 4 maggio e solo così si potrà fare bene. È sbagliato che la Regione Liguria abbia prevaricato il Governo con atti che producono solo confusione!

La nostra richiesta al Governo centrale e ai parlamentari di riferimento è pertanto una riforma dello Stato a 360 gradi che intervenga sul territorio attraverso una difesa senza quartiere della sanità pubblica, dei beni e servizi pubblici essenziali, una radicale eliminazione della burocrazia e soprattutto crescita economica.

Noi ci impegniamo a portare avanti questi punti a livello territoriale insieme ai nostri rappresentanti e in Regione e in Parlamento.