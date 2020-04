Recco: in tre postazioni prosegue la consegna dei kit di mascherine

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Sono tre le postazioni per la consegna del kit di mascherine, messe a disposizione dal Comune di Recco, che saranno operative giovedì 30 aprile. Un rappresentante, per ogni nucleo familiare, munito di un valido documento di riconoscimento potrà ritirare i dispositivi di protezione presso i due sportelli degli uffici anagrafe, in piazza Nicoloso 14, presso il Centro Anziani di via Privata del Parco 11-12, presso il civico 19 di piazzale Europa, attenendosi agli orari indicati per via di residenza.

E’ possibile ritirare il kit delegando una persona che si dovrà presentare presso il punto di distribuzione nel giorno e nell’ora indicati per la via di residenza, munita di delega cartacea a firma del delegante, di un documento valido di riconoscimento personale e della copia del documento di riconoscimento del delegante, anche in foto sul telefono. E’ consentito che un’unica persona presenti più deleghe per il ritiro.

Ritiro del kit di mascherine presso gli uffici dell’anagrafe, in piazza Nicoloso 14, per gli abitanti delle seguenti vie giovedì 30 aprile:

– Salita Colle Degli Ulivi, dalle ore 8 alle 9

– Salita Liceto, dalle ore 8 alle 9

– Salita Gerolamo Speroni, dalle ore 9 alle 10

– Salita Priaro, dalle ore 9 alle 10

– Salita San Martino, dalle ore 9 alle 10

– Salita Maestre Pie, dalle ore 9 alle 10

– Scalinata Cariseto, dalle ore 9 alle 10

– Scalinata Don Pio Olcese, dalle ore 9 alle 10

– Via Gerolamo Speroni, dalle ore 10 alle 12

– Scalinata Fabiano e Giulio Ageno, dalle ore 12 alle 13

– Scalinata Matteo Picasso, dalle ore 12 alle 13

– Via Antonio Giuseppe Santagata, dalle ore 12 alle 13

– Via Fiume, dalle ore 12 alle 13

– Via Guglielmo Marconi, dalle ore 17 alle 18

– Via Olivari, dalle ore 12 alle 13

– Via Punta Sant’Anna, dalle ore 12 alle 13

– Via San Martino, dalle 12 alle 13

– Via Roma dal civ. 38 al civ. 80 compreso, dalle ore 14 alle 15

– Via Roma dal civ. 90 al civ. 294 compreso, dalle ore 15 alle 16

– Via Gian Enrico Massone, dalle ore 17 alle 18

– Via Martiri di Nassirya , dalle ore 12 alle 13

– Via Biagio Assereto, dalle ore 16 alle 17.

Sempre giovedì 30 aprile ritireranno in piazzale Olimpia, presso Centro Anziani via privata del Parco civ. 11-12, attenendosi agli orari indicati, gli abitanti delle seguenti vie:

– Piazzale Olimpia dal civ. 4 al civ. 9 compreso, dalle ore 9 alle 10

– Piazzale Olimpia dal civ. 12 al civ. 17 compreso, dalle ore 10 alle 11

– Piazzale Olimpia dal civ. 22 al civ. 30 compreso, dalle ore 11 alle 12

– Piazzale Olimpia civ. 35 e civ. 36, dalle ore 12 Alle 13

– Piazzale Olimpia dal civ. 37 al civ. 41 compreso, dalle ore 14 alle 15

– Via Andrea Doria, dalle ore 14 alle 15

– Via Dei Fieschi civ. 7, dalle ore 14 alle 15

– Via Dei Fieschi dal civ. 51 al civ. 89, dalle ore 15 alle 16

– Via Privata Del Parco dal civ. 2 al civ. 5 compreso, dalle ore 16 alle 17

– Via Privata Del Parco dal civ. 10 al civ. 15 compreso, dalle ore 17 alle 18.

Giovedì 30 aprile, ritireranno le mascherine, al civico 19 di piazzale Europa anche i residenti nelle seguenti vie:

– Piazzale Europa civ. 3, civ. 6, civ. 9, dalle ore 9 alle 10

– Piazzale Europa civ. 15 e civ. 22, dalle ore 10 alle 11

– Piazzale Europa civ. 23, civ. 28 e civ. 34, dalle ore 11 alle 12

– Piazzale Europa civ. 37 e civ. 44, dalle ore 12 alle 13

– via delle Torri civ. 3, dalle ore 15 alle 16

– via delle Torri civ. 6 e civ. 9, dalle 16 alle 17

– piazzetta Solari, dalle 14 alle 15.