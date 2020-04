Recco: adesione dei ristoratori al sit-in di stasera

Dal Consorzio della focaccia di Recco riceviamo e pubblichiamo

Promossa dal Gambero Rosso, prestigiosa testata dedicata al mondo dell’ospitalità, l’iniziativa è diventata subito nazionale coinvolgendo tutto il mondo del cosiddetto “Fuoricasa” con l’obiettivo di dimostrare che il canale, nonostante la lunga e forzata chiusura è fortemente in prima linea e ha voglia di ritornare ed essere vivo riscoprendo l’innato ruolo dell’essere anfitrioni dell’ospitalità italiana.

“Il Flash-mob gourmet” del 28 aprile vuole essere una simbolica riapertura dei nostri ristoranti che per una sera rialzeranno la saracinesca, riaccenderanno le luci e le insegne. Una scelta in controtendenza, anzichè abbassarle, ora le saracinesche si alzano. Un messaggio che dal Consorzio della Focaccia di Recco vuole essere positivo: nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza si lavora per ritornare ad essere i luoghi in cui il piacere della convivialità, del ritrovarsi a tavola, dell’amicizia e della tradizione hanno fatto dell’arte in cucina una vera passione”.

Dopo quasi due mesi di lunga e forzata chiusura questa sera martedì 28 aprile alle ore 21,00 le insegne torneranno, per una sera, ad illuminare le nostre vie e piazze. Le foto delle insegne accese e dei locali illuminati inonderanno i social rinnovando nei clienti il desiderio e l’attesa di ritornare nel territorio di origine della Focaccia di Recco IGP, un virtuale invito per trasmettere un messaggio di speranza. Presto ci rivedremo.