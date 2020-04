Rapallo-‘Santa’-Portofino: “Auguri a Pier Silvio Berlusconi”

Oggi è il compleanno di Pier Silvio Berlusconi (classe 1969) I tre sindaci di Rapallo Carlo Bagnasco, di Portofino Matteo Viacava e di Santa Margherita Paolo Donadoni Paolo, in messaggio hanno espresso i loro auguri all’amministratore delegato di Mediaset: “I nostri più cari auguri a Pier Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno.

Un amico sincero del Tigullio con il quale il legame è diventato sempre più stretto in questi anni di emergenze, durante le quali ha sempre confermato l’amore per la nostra terra e la sua enorme generosità”.