Rapallo: “L’apporto del Pd alla vita amministrativa”

Da Gianluca Cecconi, segretario Pd Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Vorrei sottolineare alcuni punti che il nostro Consigliere Mauro Mele ha cercato di portare all’attenzione del Consiglio di oggi.

Abbiamo chiesto di rispondere e chiarire la situazione covi-19 nell’Ospedale di Rapallo, sono state date risposte poco chiare, ma soprattutto se ne è parlato molto poco. Pensiamo che non ci si può limitare ad aspettare che a rispondere siano solo Asl4 e la Regione.

Abbiamo avanzato proposte in materia fiscale proponendo un eventuale azzeramento delle tasse fino alla fine del 2020.

Abbiamo parlato delle spiagge, di come Rapallo sia una città con pochi arenili liberi e chiesto quindi che venga risolto il problema della spiaggia del “castello dei sogni”.

Siamo perché si aiuti sempre e di più il comparto del turismo e commercio.

Abbiamo ascoltato con piacere che da parte della maggioranza si sia apprezzato l’impegno della minoranza in questo delicato momento.

Continueremo in questo nostro rapporto costruttivo, ma non rinunceremo a rimarcare le cose che non ci sembrano giuste e chiare.