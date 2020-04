Rapallo: il sindaco si fa portavoce di acconciatori ed estetisti

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Carlo Bagnasco si fa portavoce dell’appello sollevato dalla categoria di parrucchieri, barbieri ed estetisti: un settore – quello legato alla cura della persona – particolarmente colpito dall’emergenza Covid-19.

“Ho avuto un colloquio con Matteo Iannotti, vice presidente per la Regione Liguria dell’associazione Champions Barber Cup, la prima associazione di barbieri in Italia, che mi ha esposto le istanze della categoria degli acconciatori, estendibili anche a quella degli estetisti – sottolinea il primo cittadino – Il comparto si sta attrezzando per offrire tutte le garanzie necessarie per riaprire saloni e centri estetici in sicurezza, rispettando le indicazioni igienico-sanitarie previste dalle normative. Prevederne la riapertura dal 1 giugno non solo andrebbe a creare un grave danno a tutta la categoria, ma favorirebbe lo svolgimento di attività ‘in nero'”.

Il sindaco di Rapallo si associa quindi all’iniziativa del consigliere regionale Claudio Muzio: “Condivido la proposta del consigliere regionale Muzio – conclude Bagnasco – ossia la presentazione di un ordine del giorno in consiglio regionale che chieda al governatore Giovanni Toti di sollecitare il governo per valutare la possibilità di riaprire prima possibile le attività di estetica ed acconciatura”.