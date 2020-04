Rapallo: conseguenze del covid protagoniste in Consiglio

Seduta del Consiglio comunale anomala, o irrituale, come ha detto nel suo intervento il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico che ha rifatto la storia delle calamità dal ponte Morandi alla pandemia. Lo stesso presidente ha chiesto di osservare un minuto di silenzio a ricordo dell’ex vicesindaco avvocato Angelo Romano Canessa; dell’ingegnere Luigi Reggioni già consigliere incaricato ed alle vittime cittadine da covid.

Una seduta in cui il vicesindaco Pier Giorgio Brigati ha sintetizzato in un numero la drammatica situazione rapallese seguita al coronavirus: 1.200 richieste di buoni pasto. Giorgio Tasso ha spiegato l’importanza di tutelare i posti di lavoro; la consigliera Isabella De Benedetti ha fatto due proposte che hanno ottenuto l’unanime approvazione: un grazie particolare che dovrà essere tributato ai volontari attivi in questo periodo; spendere in aiuti i soldi risparmiati coi buoni pasto dei dipendenti che lavorano da casa.

Quanto alle pratiche, l’assessore Antonella Aonzo ha illustrato brevemente e con chiarezza quelle di sua pertinenza; il collega Filippo Lasinio ha spiegato la situazione della spiaggia del Castello dei Sogni il cui ripristino dipende anche da Ferrovie e da un collettore per l’approvvigionamento idrico. Franco Parodi ha risposto ad una richiesta di De Benedetti circa l’immissione del traffico deviato dall’autostrada sul centro cittadino; deviazioni che sono proseguite e sono previste anche questa settimana.

La seduta, in teleconferenza con qualche difficoltà iniziale, è tutt’ora in corso e la sui può seguire sul canale 85 di Telepacce.