Portofino-‘Santa’-Rapallo: insegne accese protesta compatta

Da Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

Nonostante una fastidiosa pioggerellina, ha avuto una totale e compatta adesione la manifestazione organizzata a Santa Margherita, Portofino e Rapallo dei titolari dei bar e ristoranti fortemente preoccupati per il futuro delle loro attività.

Luci e insegne accese dei locali hanno caratterizzato questa serata che ha dato un primo segnale di speranza e di partecipazione a chi direttamente, e per l’indotto che crea, dà lavoro a tantissimi nostri concittadini molti dei quali giovani e giovanissimi.

Naturalmente questo è solo un primo piccolo passo in attesa di una manifestazione a carattere nazionale che rivendichi le legittime aspettative, economiche e gestionali, di tutti i commercianti in un momento difficilissimo per il nostro bellissimo territorio e per l’Italia.

Elisa, Margherita, Valentina, Augusto, Bruno, Cesare, Enrico, Matteo DSS e Matteo M.