Ponte Genova: Cianci a Toti e Bucci “Sempre Tricolore” (5)

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci

Caro Presidente,

Caro Sindaco,

ho seguito con entusiasmo l’innalzamento dell’ultimo impalcato del nuovo ponte e voglio fare un grosso plauso a Voi e a Tutti coloro che hanno contribuito al completamento di questa meravigliosa opera, una delle poche in Italia ad essere compiuta in tempi record e senza esitazioni.

Vedere congiunto nuovamente il Levante con il Ponente Ligure mi fa sentire più forte e mi fa ben sperare per il rilancio del commercio terrestre e navale in questo spiacevole momento.

Ma un pensiero mi viene dal cuore per non dimenticare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi del 14/08/2018 e pertanto propongo di lasciare acceso il tricolore sotto il ponte per sempre tutte le sere. .

Fiducioso che possiate prendere in esame questa richiesta, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, saluto distintamente.

