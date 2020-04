Da Giancarlo Taggiasco riceviamo e pubblichiamo

Da mia esperienza e anche di altri residenti del centro storico, ritengo che, in questa parte della città, sia cosa primaria rendere la mascherina obbligatoria per due motivi: il carrugio è stretto (tre persone davanti alla Carrefour chiudono il passaggio), molti non hanno ancora capito che devono tenere le distanze, figuriamoci se sono senza mascherina.