Leivi: “Trasporto scolastico, al via i rimborsi”

Dal Comune di Leivi riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che l’Amministrazione comunale ha soddisfatto interamente le domande relative ai “buoni spesa” richiesti dalle oltre 40 famiglie residenti sul territorio comunale durante il mese di aprile. Anche per il mese di maggio le famiglie leivesi che ne avessero diritto potranno fare richiesta del “buono spesa” a partire dal 4 maggio con le modalità indicate sul sito dell’Ente.

Tutta la giunta sta lavorando per il rimborso del contributo versato dalle famiglie degli studenti frequentanti la scuola primaria e la scuola dell’infanzia che utilizzano il servizio di trasporto scolastico in proporzione ai giorni di mancata fruizione per interruzione del servizio a causa del covid-19, nonché del contributo per studenti della scuola secondaria che utilizzano il servizio di carte verdi o carte studenti.

Inoltre si stanno prendendo in considerazione ulteriori interventi che possano aiutare cittadini e imprese a superare questo momento critico come per esempio agevolazioni Tari per bar e ristoranti chiusi.