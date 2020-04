Lavagna: “Quale futuro per l’ecomostro di Cavi?

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, Officina Lavagnese, riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione presentata all’Amministrazione comunale di Lavagna riguardo agli eventi che si sono verificati nei giorni scorsi a Cavi di Lavagna, in Via Antica Romana, e specificatamente alla caduta di calcinacci su alcune auto in sosta vicino al cosiddetto “scheletro-ecomostro”

Alla Cortese attenzione del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale, dei Consiglieri del Consiglio

Con riferimento agli eventi che si sono verificati nei giorni scorsi a Cavi di Lavagna, in Via Antica Romana, e specificatamente alla caduta di calcinacci su alcune auto in sosta presso il cosiddetto “ecomostro”, evento che ha determinato la provvisoria chiusura della strada, vogliamo attirare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla necessità di intervento immediato e particolare sul manufatto per evitare qualsiasi pericolo per gli abitanti e per le cose, oltre al prolungarsi della inagibilità della strada.

Già in precedenza la via Antica Romana ha subito la chiusura al transito per un lunghissimo periodo, causando gravi disagi alla popolazione. Ricordiamo che su tale strada insiste una strettoia che con questa chiusura impedisce agli eventuali mezzi di soccorso di raggiungere alcune abitazioni.

Officina Lavagnese chiede quali siano gli scenari previsti riguardo a questo “scheletro” che deturpa il paesaggio e che crea pericolo continuo per gli abitanti della zona.