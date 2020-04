Lavagna: domani Consiglio comunale, i punti in discussione

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio Comunale di Lavagna è convocato in sessione straordinaria –

di Iª convocazione – per le ore 17.00 del giorno 29/04/2020, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale ed in eventuale IIª convocazione – ai sensi dell’art. 21, comma l, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale – per le ore 17:00 del giorno 30/04/2020.

Si avvisa che per emergenza Covid-19 la seduta si terrà senza la presenza del pubblico; sul sito istituzionale del Comune saranno consultabili le modalità per poter seguire la diretta vocale in streaming.

I Consiglieri Comunali potranno utilizzare il collegamento in remoto per la

trattazione dell’ordine del giorno di seguito indicato:

l Approvazione interventi sbobinati-seduta Consiglio Com. del 12/12/2019

2 Approvazione verbali seduta Consiglio Comunale del 25/03/2020

3 Approvazione del regolamento disciplinante misure di contrasto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’ex art. 15 ter d.1. n. 34 del 30/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 58 del 28/06/2019

4 Approvazione del regolamento per la disciplina e l’applicazione della tassa sui rifiuti – Tari

5 Regolamento comunale relativo ai contrassegni per la sosta agevolata nei parcheggi disciplinati a zona disco ore 2

6 Ratifica provvedimento di variazione urgente di bilancio 2019-2021 annualità 2020 ex art. 175 comma 3 e 193 digs. 267/2000 – verbale n. 47 in data 03/04/2020

7 Interrogazione M5S: Tutela e restauro Cappella B. Marini

8 Interrogazione M5S: Situazione parcheggi ospedale

9 Interrogazione Officina Lavagnese: Dichiarazione di improcedibilità formulata da Regione Liguria circa l’istanza di Procedura di Autorizzazione Unica Ambientale

10 Interrogazione: “Officina Lavagnese”, “100% Lavagna”, “M5S”: Cessazione del servizio di asilo nido

11 Mozione “100% Lavagna”: riguardo avanzamento lavori progetto definitivo Anas – tratto via Aurelia km. 475+135 – km.475+760

12 Mozione “100% Lavagna” -ai sensi dell’art. 35 del regolamento a riguardo di destinazione contributi previsti dalla l. 27/12/2019 n.160 legge bilancio 2020 in favore della ristrutturazione e messa a norma di impianti e sicurezza palestra scuola media Don Gnocchi Lavagna

13 Mozione “M5S”: “Plastic Free Challenge” – disposizioni per contrastare l’aumento dei rifiuti in plastica nel mare