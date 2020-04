I vescovi puntano i piedi e la spuntano. Via libera ai fidanzati

Un sacerdote bergamasco intervistato da Rai News24 dice che le messe nei giorni feriali, con al massimo venti parrocchiani, possono garantire le misure di sicurezza; non quelle domenicali e festive dove la presenza di fedeli è massiccia. I vescovi italiani hanno fatto sentire la loro voce e Conte ha fatto marcia indietro: messe libere dal 10 maggio con mascherina.

Dopo le polemiche sulle visite autorizzate ai parenti, la parola “congiunti” è stata tradotta in “affetti stabili”. Decisione giusta per quanti desiderano incontrare la persona amata, non solo per motivi affettivi; decisione tuttavia contestata e su cui si ironizza; una vignetta rappresenta un tizio che fa salire in auto una prostituta e le dice “Se ci fermano dico che andiamo a ordinare le bomboniere”.