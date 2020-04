Fase 2: “Mercati settimanali il 18 vogliamo ripartire”

Mercati settimanali. Non ne hanno parlato né Conte né Toti. I sindaci sembrano per lo più riluttanti a prenderli in considerazione. La dimostrazione è che pochissimi Comuni, a partire da Sestri Levante, hanno detto sì ai banchi alimentari. Ne parliamo con Daniele Mignacca (nella foto) in rappresentanza degli ambulanti del Tigullio.

Nessuno parla del commercio ambulante attività che nel solo Levante è fonte di reddito per centinaia di famiglie. “Evidentemente c’è una discriminazione; nonostante i mercati settimanali portino lavoro anche al commercio fisso”.

Quando pensate di ripartire? “Il 18 maggio, un lunedì, contemporaneamente alla prevista apertura dei negozi al dettaglio”.

I Comuni diranno sì? Non tutti hanno autorizzato i banchi alimentari. “I banchi degli alimentaristi rappresentano un faro; sono il simbolo e ricordano la presenza e l’importanza dei mercati settimanali; incomprensibile il no di alcuni Comuni. Quanto alla ripresa non abbiamo dubbi che debba avvenire il giorno 18, assieme ai negozi al dettaglio”.

Siete pronti? “Tra noi c’è un dibattito. Secondo me sono assolutamente assurdi i corridoi che obbligano i clienti a fare percorsi inutili. I mercati sono all’aperto, ogni singolo banco è accessibile senza creare assembramenti. La mascherina noi, la mascherina il cliente. La distanza tra noi e chi acquista o chiede informazioni è costituita dallo stesso banco largo almeno due metri. Per un bancarella da sei metri possono esserci tre potenziali clienti ala volta. Il mercato, oltre essere all’aperto, ha tanti ingressi e uscite che lo rendono sicuro, più di tante altre situazioni”.

Quanto ha gravato economicamente la chiusura? “Moltissimo. Già in una situazione di normalità non siamo sicuri che ci esca la giornata; dipende dal tempo e tanti altri fattori. Poi siamo stati penalizzati pesantemente dalle frequenti allerte meteo. Ora quest’altra mazzata del coronavirus. Ci sono famiglie già realmente in grave difficoltà; altre vicine al collasso”.