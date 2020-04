Chiavari: “Lo scolmatore e gli argini del Rupinaro”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Oggi il Consiglio Comunale è stato molto partecipato con il coinvolgimento unanime di noi Consiglieri. Nella seduta si sono affrontati molti argomenti dove la pandemia e il momento particolare vissuto da tutti è stato coinvolgente.

Per quanto mi riguarda vedo in modo positivo, il riscontro avuto alla mia mozione sul tema, da me proposto, ” Argini Rupinaro”.

Ancora una volta ho affrontato il tema della messa in sicurezza di una parte della città.

Ho ribadito il concetto dello Scolmatore che da anni ostinatamente, ritengo la soluzione ottimale.

Non meno importante la percentuale delle quote da imputare a carico dei privati (frontisti) quale partecipazione di spesa per il rifacimento degli argini.

Ad oggi quantificato nella misura del 20%.

Nel proseguo dell’iter, sia tecnico che procedurale, ritengo che gli argomenti da me esposti, sia da fonte storica che economica, possono avere un nuovo elemento di valutazione.

Dalla memoria storica dei documenti che ho consultato, si dimostra che gli argini erano stati realizzati durante la Repubblica di Genova, dal Municipio di Chiavari sul progetto del Prete Vincenzo Lagomaggiore ( anno 1815 circa).

Pertanto, già allora, si trattava di un intervento pubblico, che rapportato ad oggi, considerando lo sviluppo urbanistico insediativo della città, deve essere oggetto di una approfondita analisi.

A mio avviso, a riscontro di quanto ho esposto, non dovrebbero incidere oneri di spesa a carico dei frontisti.