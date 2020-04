Chiavari: “Gel e mascherine in dono da farmacia”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Continua la solidarietà delle aziende del territorio per far fronte all’emergenza sanitaria in corso.

La farmacia Bellagamba di Chiavari, appartenente al gruppo Alliance Healthcare Italia, ha donato una fornitura di dpi al Comune di Chiavari.

Mascherine e gel igienizzanti per le mani, autoprodotti dalla stessa, sono stati consegnati questa mattina al primo cittadino Marco Di Capua e all’assessore alla Sanità Giuseppe Corticelli.

“In questa difficile battaglia contro il Covid-19, ogni contributo ha un valore umano enorme. Ringraziamo la farmacia Bellagamba per la fornitura di dispositivi che verranno destinati al personale comunale impegnato nelle attività di manutenzione, front-office o di rapporto diretto con il pubblico. Intanto, stiamo lavorando per la riapertura in sicurezza degli uffici di Palazzo Bianco” dichiara l’assessore Corticelli.