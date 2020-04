Chiavari: “Covid, oggi un decesso e sei guariti”

Anche stasera il sindaco di Chiavari Marco Di Capua traccia il punto sulla situazione coronavirus: “Le persone in isolamento fiduciario sono 71 (4 in meno rispetto a ieri). Di queste, 7 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 93 (4 in meno rispetto a ieri).

Di queste 93, 88 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia) mentre sono 6 le persone che sono ricoverate in ospedale. Abbiamo avuto un decesso nel pomeriggio all’ospedale di Sestri Levante. Abbiamo avuto 6 persone non più positive oggi, per cui il totale delle persone guarite una sale a 41 unità”.

Il sindaco Marco Di Capua