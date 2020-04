Chiavari: consiglio comunale all’insegna della solidarietà

di Giuseppe Valle

Secondo consiglio comunale virtuale, iniziato alle 15,30 con un ricordo del piccolo Simone deceduto nei giorni scorsi.

Con l’approvazione del consuntivo 2019 si è fotografata la situazione finanziaria positiva del nostro Comune che denuncia un avanzo di amministrazione di alcuni milioni.

Detto questo, si sono trovati tutti d’accordo nel creare una commissione che rapidamente indichi le modalità per soccorrere le categorie più deboli e le fasce sociali che rischiano di non contribuire in futuro al bilancio della nostra città. Ogni mezzo è lecito (cessione degli emolumenti dei consiglieri e degli assessori per un mese, raccolta fondi, raccolta generi alimentari specie da parte della grande distribuzione) ed alcune iniziative importanti sono già in atto, come ha sottolineato l’assessore Fiammetta Maggio. Il sindaco Marco Di Capua informa di essere in contatto con i sindaci di Lavagna e Sestri Levante per adottare formule comuni in aiuto alle categorie che presentano le maggiori criticità.

È stato poi approvato il nuovo regolamento che accorpa la Tasi all’Imu, in seguito all’emanazione della legge nazionale.

Le opere pubbliche possono usufruire di 920.000 euro stanziati dalla Regione per rafforzare le opere di difesa sul litorale dalla foce del Rupinaro all’ex colonia Piaggio. Si tratta di rimodellare le sagome delle barriere frangiflutti, in base alla pendenza, all’allargamento ma non all’altezza.

La sicurezza sarà maggiormente garantita grazie all’aggiornamento dei sistemi di vigilanza (telecamere, programmi, droni) conciliando la raccolta dati con la privacy. La gestione rimane affidata al Comando dei Corpo di Polizia Locale che potrà condividere il materiale reperito con altri Comuni e le Forze di Sicurezza.

L’ordine del giorno si è snodato sulla falsariga del coronavirus che ovviamente condiziona e condizionerà a lungo le scelte politiche e tecniche

Il consigliere Giovanni Giardini ha quindi sviluppato la sua mozione sugli argini del Rupinaro, partendo da un excursus storico sul percorso originario del torrente. Giardini ritiene necessario lo scolmatore e chiede di abbattere la quota di partecipazione dei privati “frontisti”, cosa che il sindaco gli ha assicurato, dopo aver sentito il parere giuridico che è stato chiesto durante l’incontro tenutosi appositamente con i soggetti interessati, ancora nello scorso mese di febbraio.

L’ultimo argomento è stato ancora sul tema degli aiuti economici richiesti da molti consiglieri, in rappresentanza di varie categorie come piccoli commercianti, artigiani e imprese che sono l’ossatura economica del nostro territorio. Roberto Levaggi caldeggia la creazione di una commissione che però agisca in modo rapido, senza lungaggini burocratiche, per dare un segnale ai cittadini che si aspettano aiuti concreti dall’amministrazione che è più vicina alle persone. Molti infatti lamentano che dal governo centrale giungono promesse che non sempre si concretizzano.

La seduta è tolta alle ore 18, 23.