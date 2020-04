Chiavari: Centro Giovani, Baccini ospite su Instagram

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Proseguono, ogni giorno alle 18, sul profilo Instagram del Centro Giovani, servizio del Comune di Chiavari gestito dal Villaggio del Ragazzo, le dirette dedicate alle strategie di sopravvivenza con le quali affrontare il difficile periodo della quarantena e del lockdown.

Si tratta di una finestra di dialogo pomeridiana in cui gli educatori del Centro, Fulvio Di Sigismondo e Carola Fontana, interagiscono con gli amici che compongono la comunità, con l’intento di perseguire gli obiettivi per i quali il Centro opera sul territorio: cura delle relazioni, scambio e confronto di esperienze, promozione e condivisione delle opportunità. Tanti gli argomenti fin qui trattati, tra cui arte e cultura, educazione e psicologia, musica e scuola.

Mercoledì 29 aprile 2020, alle 18, inizierà la diretta Instagram con il cantautore genovese Francesco Baccini, tra i più eclettici artisti del panorama musicale italiano, che racconterà come sta trascorrendo questo periodo e il percorso che lo ha condotto al successo, proponendo live anche alcune delle sue canzoni più belle.

“Abbiamo concepito questo format come uno scambio di esperienze. Forse, questa brutta esperienza, ci sta insegnando che nessuno si salva da solo e che tutti abbiamo da imparare da tutti, dalle loro esperienze, dai loro racconti, dalla loro umanità. Per questo lo abbiamo realizzato in una forma intergenerazionale dialogando con ragazzi, giovani e adulti. Per noi ogni testimonianza è preziosa. Siamo particolarmente felici che Francesco Baccini abbia accettato il nostro invito e abbia deciso di condividere, con la comunità del Centro Giovani, le sue strategie per resistere in un momento così difficile e il racconto delle tappe più importanti della sua trentennale carriera. Pensiamo possa essere una testimonianza interessante e vivace per tutti e per i più giovani in particolare” spiega Fulvio Di Sigismondo, coordinatore distrettuale delle Politiche Giovanili per il DSS15.

Le dirette potranno essere seguite tutti i giorni dal lunedì al sabato, alle ore 18 sul profilo https://www.instagram.com/centrogiovanichiavari.