Chiavari: “Aiuti economici a chi è colpito dalla crisi”

Da Sandro Garibaldi, consigliere comunale (Lega Salvini) riceviamo e pubblichiamo il testo della richiesta inviata al sindacoMarco Di Capua

Oggetto: richiesta commissione consigliare urgente

In qualità di consigliere comunale gruppo Lega Chiavari sempre al centro ,Chiedo che sia convocata una commissione per discutere e trovare strumenti con i quali l’amministrazione Comunale possa venire incontro alle esigenze dei residenti ,dei commercianti e delle piccole e medie imprese per ripartire a seguito alle chiusure dovute al coronavirus.