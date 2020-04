Chiavari: “Agevolazioni al commercio, sì alla nostra proposta”

Da Silvia Garibaldi a nome del Gruppo “Noi di Chiavari” riceviamo e pubblichiamo

Il Gruppo Consiliare Noi di Chiavari, al termine del Consiglio Comunale di Martedì 28 Aprile 2020, svoltosi secondo la modalità della teleconferenza, esprime soddisfazione per il fatto che tutta l’assemblea abbia votato all’unanimità un nostro Ordine del Giorno che impegna Sindaco e Giunta Comunale a emanare provvedimenti che agiscano sui tributi locali per agevolare i commercianti, gli artigiani e i piccoli imprenditori di Chiavari.

«Siamo convinti infatti – affermano Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi – che, data la lentezza a livello di stato centrale, sia ancora più importante un segnale immediato da parte del Comune e del Consiglio Comunale. Noi restiamo a disposizione in piena ottica collaborativa. Chiavari, come città capoluogo di servizi, ha un forte bisogno che tutto il tessuto commerciale ed economico sia messo nelle piene e ottimali condizioni per poter ripartire dopo l’emergenza della Fase 1. Il voto unanime di oggi, su una proposta che è a favore della città, è un bell’esempio per tutta la politica, a tutti i livelli, sul fatto che bisogna essere uniti per risolvere i problemi della propria città e del proprio Paese».