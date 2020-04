Camogli: insegne accese, messaggio al governo

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Anche a Camogli, Ruta e San Rocco comprese, questa sera i titolari di ristoranti e bar hanno acceso luci ed insegne, stando all’interno delle loro attività commerciali, per dare un segnale al Governo. L’iniziativa è vòlta a comunicare la forte preoccupazione, in ambito economico ed occupazionale, della categoria del commercio in una regione come la nostra a vocazione turistica, che dà lavoro a moltissime persone. Tutti vivono nell’incertezza: imprenditori; impiegati a tempo indeterminato; stagionali. E con loro i familiari. Con l’iniziativa, che si sta svolgendo anche nel Tigullio oltre che nel Golfo Paradiso, si chiede un positivo confronto con le varie autorità competenti, finalizzato alla tutela e all’aiuto economico e fiscale degli esercizi commerciali.

Per meglio comprendere lo stato d’animo di chi ha investito in un’attività, vi proponiamo questa significativa lettera giunta in redazione.

Caro governo,

sono la moglie di un ristoratore di Camogli; sono la moglie di anni di sacrificio; la moglie di notti in bianco; di chi l’estate non si va in vacanza e si lavora, anche 20 ore al giorno; sono la moglie di qualità e eccellenza; di solo made in Italy anche a costo di farselo arrivare dall’altra parte d’Italia e a qualsiasi costo; del Docg e del Dop; di chi il pesce solo nostrano; di chi esige perfezione; di chi è andato a lavorare con 39.5 di febbre e punti di sutura; sono la moglie di: il cliente deve essere sempre soddisfatto; di anni e anni di sogni; di chi non ha mai cambiato un singolo ingrediente dalla ricetta originale; sono la moglie di un papà meraviglioso; di chi da 2 mesi è sempre stato positivo, mai una lamentela mai una cattiva previsione; di chi si fida dei suoi clienti ma sopratutto della sua Italia che lo ha accolto e gli ha dato e insegnato tanto; di chi però da 2 mesi di nascosto passa di nuovo le notti in bianco, forse a pensare a come si sta sgretolando piano piano il sogno e il lavoro di una vita; di chi avete messo in disparte e non avete preso in considerazione. Di chi però le vostre tasse le paga e anche in anticipo.

Caro governo, io sono solo una moglie e non posso fare più di tanto, ma voi sì. Non chiediamo niente: solo non spegnete in noi la speranza, il sogno e il lavoro di una vita. Noi siamo in tanti e siamo importanti e sono sicura che anche questa volta andremo avanti tutti quanti a testa alta.

