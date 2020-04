Camogli: controlli sui prezzi nei negozi

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo il diario del sindaco Francesco Olivari



Buona sera a tutte e tutti,

oggi Asl3 ci ha segnalato un residente in quarantena perché rientrato dall’estero. Sono quindi 5 le persone in isolamento presso il proprio domicilio (1 persona in quanto famigliare di persona positiva e 4 perché rientrate dall’estero).

4 invece le persone positive al Covid-19 (1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Cercherò ora di rispondere a qualcuna delle domande più ricorrenti. Vorrei rispondere a tutte le vostre richieste personalmente ma purtroppo, come immagino potrete capire, spesso non mi è possibile e tento allora di racchiuderle in un post esplicativo.

spesa in altro comune: nell’ultima ordinanza di Regione Liguria non si fa cenno agli spostamenti per fare la spesa in altro comune. Fino al 4 maggio resta pertanto valido quanto disposto in precedenza, ovvero che ci si possa recare in altro comune qualora non si possano reperire determinati articoli ritenuti di prima necessità nel proprio comune di residenza o se l’esercizio commerciale più prossimo alla propria residenza si trovi in comune limitrofo.

Dal 4 maggio il DPCM consente gli spostamenti all’interno della propria regione per motivi di lavoro, salute o necessità.

Scadenze ZTL: le scadenze dei pass per ZTL sono prorogate al 31 maggio.

Mascherine: la consegna delle mascherine di Regione Liguria avviene tramite accordo diretto della Regione con Poste Italiane.

Prezzi: Come indicato nel mio post di sabato, la polizia municipale ha effettuato sopralluoghi in alcuni esercizi commerciali per verificare i prezzi di vendita di alcuni beni di prima necessità non riscontrando particolari anomalie né percentuali di ricarico troppo elevate. Continueranno i controlli anche in tal senso.

Cimiteri: i cimiteri apriranno il 4 maggio prossimo.

Bagno in mare: le FAQ del Ministero della Salute chiariscono quanto segue “Chi abita al mare o al lago può fare il bagno purché da solo e comunque mantenendo un metro di distanza dagli altri, e salvo divieti a livello locale”. Fino al 4 maggio vige il divieto di accesso alle spiagge.

Stamattina si è svolto il secondo incontro con Ascot al quale hanno partecipato rappresentanti di bar e ristoranti. Oggetto della riunione la valutazione dell’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività commerciali. Il comune si impegna a valutare ampliamenti di superficie compatibili con le norme di sicurezza, di decoro e di rispetto verso terzi (altre attività, ingressi privati ecc.) con procedura semplificata e senza aumento di canone. Per le aree che ricadono nel demanio marittimo chiariremo con gli enti competenti se è possibile ampliare le concessioni demaniali.

Invitandovi a perseverare nel rispetto delle disposizioni atte al contenimento del contagio, vi auguro una buona serata