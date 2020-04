Bogliasco: disposta la riapertura del cimitero

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

E’ pervenuta notizia di una persona posta in quarantena obbligatoria per la quale sono state avviate le procedure relative.

Vi informiamo che, in base alle nuove disposizioni, il Sindaco ha emesso un’ordinanza che prevede la riapertura del Cimitero con il consueto orario: dal martedì alla domenica dalle ore 7,30 alle ore 16,30.

Sicuramente questo è un piccolo passo verso la normalità, ma vi invitiamo a rispettare le consuete norme di distanziamento.

In paese intanto si moltiplicano le iniziative di solidarietà: la Consulta delle Associazioni, in collaborazione con la Croce Verde, un gruppo di volontari abilitati allo scopo con specifico corso e i Servizi Sociali stanno organizzando un progetto di “Spesa Sospesa” per sopperire alle tante necessità economiche emerse in questo periodo.