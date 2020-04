“Turismo, si applichi il ‘Piano Berlusconi’

Dall’ufficio stampa dell’on. Roberto Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

“Accogliamo con favore le dichiarazioni del Ministro Franceschini in merito agli incentivi per aiutare il settore turistico, sulla scia di proposte da tempo caldeggiate da Forza Italia, e da me personalmente inserite in un emendamento riguardante il Bonus Vacanze per italiani e turisti stranieri. Così come ribadito questa mattina in un’intervista al Messaggero, dal Presidente Silvio Berlusconi, il turismo, è uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi, dovuta dall’emergenza Coronavirus, ed ha bisogno di un vero e proprio piano con immediata iniezione di liquidità a fondo perduto, azzeramento del cuneo fiscale, sgravi per le spese di promozione, credito di imposta per le imprese, creazione di un fondo d’emergenza e eliminazione definitiva della direttiva Bolkenstein per i balneari. Con alcuni colleghi abbiamo presentato infatti una proposta sui “Buoni Vacanza” da 250 euro da utilizzare per l’imminente stagione estiva, al fine di sostenere le nostre strutture turistico-ricettive, anche per coloro che entreranno in Italia con un visto turistico. Ci auguriamo pertanto che il pacchetto di misure, anticipato dal Governo, prenda effettivamente forma nell’ambito del “decreto Aprile”, anche se è già alle porte il mese di maggio. Passare dalle parole ai fatti, vuol dire sostenere un settore decisivo per l’economia italiana, che incide per oltre il 13% sul Pil nazionale e che si trova praticamente in ginocchio con la previsione di un crollo verticale del fatturato che, a fine anno, è stimato tra il 60 e il 70%” – Così il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco.