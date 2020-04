Sesta Godano: 2 milioni e 600 mila euro da Regione per la nuova scuola

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Stanziati da Regione Liguria 7 milioni e 126 mila euro di finanziamenti per la realizzazione di due edifici scolastici a Dolceacqua (IM) e Sesta Godano (SP). I lavori partiranno nei prossimi mesi e vedranno assegnata la somma di 4 milioni e 525 mila euro per l’intervento a Dolceacqua (costo complessivo dell’opera 6 milioni e 500 mila euro) e oltre 2 milioni e 600 mila euro per quello di Sesta Godano (costo complessivo dell’opera 3 milioni e 100 mila euro). La costruzione dei nuovi edifici andrà ad aggiungersi alla realizzazione di ulteriori strutture già programmate grazie a finanziamenti stanziati nel 2019.

“Riteniamo che l’edilizia scolastica debba essere un tema centrale nelle politiche nazionali e regionali. Per troppi anni in Liguria, come nel resto del Paese, non si è investito nella scuola, ma ora è il momento giusto per ripartire e per farlo abbiamo bisogno di risorse straordinarie – dichiara l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola – I nuovi edifici si troveranno in due realtà strategiche per il nostro territorio: uno all’estremo ponente e l’altro all’estremo levante. Entrambi i borghi sono nell’entroterra ligure e questo per noi è un ulteriore segnale – chiarisce l’assessore – che ha come obbiettivo quello di sostenere i Comuni dell’entroterra a rischio spopolamento attraverso la realizzazione di edifici scolastici per le famiglie del territorio”.