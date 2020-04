‘Santa’: “Nautica, settore fondamentale; facciamola salpare”

Da Michele Vernazza riceviamo e pubblichiamo

Non voglio, qui, rimarcare la situazione surreale che stiamo tutti quanti vivendo: se ne parla e forse anche troppo senza avere alcuna certezza per quel che sarà.

Mi piace, invece, associare la mia voce, per quel che vale, alle doglianze di tutto il comparto turistico che fonda la sua sussistenza e quella dei suoi addetti sulla presenza di un turismo che mai ci ha abbandonato fin qui e che ora perderemo, tutti, in gran parte.

Il futuro appare compromesso, per alcune categorie più di altre, gli aiuti, forse, arriveranno, ma non saranno certamente in grado di sopperire alle esigenze generalizzate degli operatori.

Penso, anzi voglio credere, che venuti meno gli stranieri siano gli Italiani, una volta un pochino più liberi e con tutte le cautele che il momento suggerisce, ad avere il desiderio forte di venire in Riviera per trascorrere le agognate vacanze pur in un modo più attento e responsabile.

Da un lato si dovrà stare attenti che questo non determini , nuovamente, il progredire dell’epidemia e, dall’altro consentire agli operatori di poter lavorare in serenità e con tutta la comprensione possibile (che non si identifica certo con la libertà di travalicare le prescrizioni che verranno determinate nel futuro prossimo) per facilitare le loro attività.

Ad oggi, mentre scrivo, non ho ancora chiaro, a esempio come e quando sarà possibile che le barche dei Clienti affidate ai Concessionari di posti barca possano venire utilizzate, con quali criteri e prescrizioni né se, per esempio, le attività di noleggio imbarcazioni saranno e in che modo autorizzate a svolgere il proprio lavoro.

Questo a differenza di quanto accade per molti altri settori per i quali sono stati tracciate già le linee guida e sono stati o presto saranno, messi in condizione di riprendere il proprio lavoro.

Mi auguro che, pur non ancora divulgate le risposte, queste problematiche siano già all’attenzione della politica e di tutti gli organi competenti e a ciò delegati. E non solo queste ma anche tutte le altre poste ripetutamente all’attenzione dell’opinione pubblica da molti operatori turistici di diversi settori specifici.

Gli operatori meritano, per il loro impegno, di essere messi in condizione di capire quale sia il loro destino immediato.

E prima lo si farà meglio sarà per tutti.

La stagione non si salverà ma, quantomeno, aiuterà a sostenere le aziende in modo che sopravvivano!

Confido che Levante News condivida e che qualcuno ci dia i chiarimenti che attendiamo e con urgenza.

Ciò ci aiuterà a programmare meglio il nostro lavoro.

Cordiali saluti e grazie per l’ospitalità.