‘Santa’: “Fase 2, turismo praticamente ignorato”

Da Augusto Sartori, Fratelli d’Italia Regione Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera, con l’ennesima conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha in più di mezz’ora annunciato agli Italiani il…nulla.

Si è molto dilungato sugli allenamenti degli sportivi e sull’apertura dei musei ma nulla sulle prossime misure economiche e fiscali.

Nulla di concreto sul commercio e turismo.

Nulla di definito sulle riaperture di bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri.

Poco o nulla per i comparti dell’abbigliamento, della nautica, degli alberghi, giusto per citarne qualcuno.

Ci ha rifilato però l’ennesima autocertificazione e le mascherine a 50 centesimi.

Ma sopratutto ha dato l’idea agli Italiani di un Governo completamente allo sbando, prigioniero del suo smisurato ego e della task force del bocconiano di turno.

Parole, parole… per citare la “Tigre di Cremona” la grande Mina.