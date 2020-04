‘Santa’: “Ecco cosa cambia con la Fase 2, quasi nulla”

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo





Dunque da oggi in Liguria si può uscire? Non proprio. Le regole per uscire di casa restano le stesse e occorre ancora limitarle al minimo indispensabile. A quelle che già conosciamo, però, si aggiungono la possibilità di fare una passeggiata con tutta la famiglia su tutto il territorio comunale così come l’attività fisica. Fuori comune (ma non fuori regione) si potrà andare – oltre che per comprovate esigenze di urgenza, lavoro, salute – solo per curare un cavallo, una barca, un orto, una seconda casa. È obbligatorio il rientro in giornata. Ma senza creare assembramenti. Resta obbligatoria l’autocertificazione.

Posso andare a comprare nei negozi che prima erano chiusi? Da oggi riaprono alcuni negozi come i fiorai, i pasticceri, i ristoranti, i negozi di scarpe per bambini. I prodotti, però, vanno presi e consumati a casa; occorre prenotarli e non si deve creare assembramenti all’esterno degli esercizi commerciali.

A Santa Margherita Ligure cosa cambia? Sostanzialmente nulla se non per quanto riguarda le domande precedenti. I controlli delle forze dell’ordine e le sanificazioni proseguiranno; i parcheggi a pagamento restano a pagamento; i parchi e i giardini resteranno chiusi e anche il cimitero; i parchi dei cani sono riaperti.

_Sabato mattina 2 maggio dalle 9:00 alle 11:00 al piano terra del municipio ci sarà una nuova distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche per la popolazione.