‘Santa’: “Fase 2, sindaco, batta un colpo”

Dal Gruppo “Caversazio Sindaco” riceviamo e pubblichiamo

Lo stiamo imparando in queste settimane, in questi mesi, ce ne renderemo più lucidamente conto in futuro: le fasi dell’epidemia sono scandite dai tempi della storia. E sono inevitabilmente le date che battono il tempo agli eventi storici. Il 26 aprile verrà ricordato come l’inizio della fase 2.

Mentre una buona fetta della popolazione, stremata, tira un legittimo sospiro di sollievo, è compito di chi fa politica stabilire un ordine delle priorità. Citando l’infettivologo Rezza, a proposito della riapertura del 4 maggio: per noi il rischio possibile è 0, per gli economisti 10, ma è responsabilità della politica decidere dove dobbiamo incontrarci. Sante parole.

In questo quadro si inserisce il tema delle autonomie regionali e locali, che in barba al governo gonfiano il petto e decidono da sole. Il nostro governatore Toti ha avuto un bel coraggio nell’anticipare i decreti del Governo senza neppure aspettare la conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Nel frattempo, la Liguria è la Regione che sta pagando di più in termini di vite umane. E il nostro Sindaco? Aspetta. Ma cosa stiamo aspettando?

Le responsabilità sono da attribuire a ogni livello di governo, ma la colpa del nostro Sindaco esiste ed è una colpa grave. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, invece di darsi di gomito, i livelli di governo sottordinati dovrebbero adattare le disposizioni nazionali alle esigenze del territorio. E bisogna farlo subito, perché quando la storia batte il tempo, o ti adatti, o muori.

Facciamo qualche esempio.

Le spiagge libere: perché non cominciamo la determinare un numero di posti disponibili e possibilmente prenotabili gratuitamente, magari per fasce orarie, cosicché il Comune possa limitare gli accessi in sicurezza?

Gli accessi in città: siamo dotati di telecamere che riconoscono le targhe di ogni veicolo che entri o esca dalla nostra città, perché non prevediamo un sistema di contingentamento degli accessi?

Imposte comunali: perché la sospensione invece che l’annullamento?

Chiarezza delle informazioni: è possibile che sia la pagina personale del Sindaco che comunica i dati prima che vengano riferiti alla cittadinanza? Da dove li prende? Che affidabilità hanno? Quanti tamponi facciamo?

Di questo e di altro si parlerà nel prossimo Consiglio Comunale.

Sindaco Donadoni, batta un colpo. Gli annunci con l’altoparlante ci hanno stufato.