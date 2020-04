Immenso cordoglio ha suscitato a Recco l’improvviso decesso, conseguenza di un malore, di Giovanni Minardi, 47 anni. Lascia in un incolmabile dolore la moglie Simona, i figli Cristian ed Alessandro, i genitori Maria e Giuseppe, la sorella Emanuela col marito i parenti tutti. La notizia della morte ha fatto in breve il giro del comprensorio, suscitando negli amici e in quanti lo conoscevano prima stupore, incredulità e poi grande cordoglio. La salma sarà tumulata nel cimitero di Camogli.