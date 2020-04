RASSEGNA STAMPA. Il bollettino dei decessi

Oggi, lunedì 27 aprile, auguri a Zita. Mercati settimanali: Riva Trigoso con soli banchi alimentari. Parole: degenza (periodo durante il quale un malato è trattenuto in un luogo di cura o costretto a letto). Proverbi: “Con la pazienza si vince tutto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Tre decessi in un giorno; le vittime salgono a 79”; “Il vescovo chiede scusa ma diserta la messa a Portofino”; “Altri controlli sulle strade, arrivano le multe in mare”; “Portofino cauta, niente aperture accelerate”: “Tonnara monitorata per vedere se il lockdown ha cambiato il mare”; A ‘Santa’ Commissione per la ripresa economica”; “Quest’estate tornerà il turismo di una volta, ma la montagna dovrà essere sicura”; “Zucchero amaro vara la spesa solidale”; “Didattica on line nel Tigullio, tre sedi per aiutare i ragazzi”; “Il Cif regala una spesa”.

Camogli: anche il prossimo anno ci sarà la prima elementare a tempo pieno”

Borzonasca: ancora gatti uccisi.