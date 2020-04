Rapallo: “Incremento di presenze genovesi, serve accordo Asl3-Asl4”

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, all’assessore alla Sanità Regione Liguria Sonia Viale, alla Direzione “Alisa” G. Walter Locatelli, al direttore generale Asl 4 Bruna Rebagliati, al direttore generale Asl 3 Luigi Carlo Bottaro

Caro Presidente, .

innanzitutto vorrei ringraziarTi, anche a nome di molti cittadini del Tigullio, per quanto stai facendo in questo momento di grave difficoltà.

Ti scrivo in previsione dell’utilizzo delle seconde case da parte dei liguri rimanendo comunque all’interno dei confini regionali e della ancor più auspicata ripresa delle attività turistiche che porterà ragionevolmente ad un incremento della popolazione del Tigullio con la riapertura di numerose seconde case. Non dobbiamo farci cogliere impreparati in questa fase di emergenza; il conseguente incremento dei residenti nelle abitazioni costiere e dell’entroterra potrebbe avere ripercussioni sui servizi della nostra ASL 4, da settimane in prima linea nella lotta al Covid 19 grazie allo straordinario lavoro di medici e infermieri. Dobbiamo essere pronti ad intervenire con tutti gli strumenti per la salvaguardia dei nostri cittadini, ed è per questo motivo che invito Alisa e Regione Liguria a valutare una più stretta collaborazione tra l’Asl 4 e l’Asl 3, e le sue strutture, al fine di ottimizzare le risorse e garantire gli stessi servizi di eccellenza ai cittadini anche a fronte di un probabile surplus di lavoro nei nosocomi del Tigullio.

Un grazie di cuore anche a tutti i medici di famiglia per lo sforzo che anche loro stanno facendo per la salute dei loro pazienti.

Fiducioso che prenderete in esame questa mia richiesta, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, saluto cordialmente