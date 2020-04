Rapallo: “Covid in corsia, nessuna risposta”

Dal MoVimento 5 Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“È di due giorni fa ormai la notizia, riportata dal Secolo XIX del Levante, secondo cui all’ospedale “Nostra Signora di Montallegro” di Rapallo, e precisamente nel reparto di Medicina, sarebbero morte due persone con il Covid-19 e ora risulterebbero positivi al Coronavirus sette fra operatori sociosanitari e infermieri, nonché un medico. L’articolo riportava, in merito, la denuncia di un operatore sociosanitario secondo cui dopo i fatti il reparto interessato non è stato né chiuso, né sanificato. Quel che lascia esterrefatti è il silenzio assordante dell’Asl4, che non ha voluto commentare quanto denunciato né allora, né oggi: da parte dell’Azienda ospedaliera, infatti, nemmeno un comunicato, anche a fronte della notizia che tra gli operatori sanitari del nosocomio di Rapallo risultano esserci dei positivi. E sì che, dopo fatti analoghi occorsi nel nosocomio di Lavagna, allorché si ammalarono alcuni operatori e pazienti, l’iter è stato diverso: immediatamente chiuso e sanificato il reparto di Medicina con tanto di comunicato stampa. Sul caso di Rapallo invece tutto tace. Perché? Molti cittadini mi hanno contattato per chiedermi di segnalare quest’anomalia e chiedere: chiusura e immediata sanificazione del reparto sono state fatte? Se no, sono in programma e quando? L’Asl 4 risponda”, dichiara Fabio Tosi, vicecapogruppo M5S in Regione Liguria.