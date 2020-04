Rapallo: contenimento contagio, la nuova ordinanza

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblico

Ordinanza Sindacale n. 16 / 2020 Oggetto: disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il sindaco

Visti:

il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 45 del 23/02/2020,avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull’intero territorio nazionale e, in particolare, l’art. 11del suddetto Decreto Legge;

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenzaepidemiologica da COVID-19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulterioridisposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria 9/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020,16/2020, 18/2020 contenenti misure di controllo della diffusione del virus COVID-19;

Richiamata in particolare l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria del 26 aprile2020, n. 22 ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020”;

Tenuto conto:dell’articolo 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 19, che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell’articolo 1;

Richiamata:l’Ordinanza sindacale n. 12/2020 “Proroga misure di contenimento virus COVID-19”:

Visto altresì:l’articolo 50 c. 4 del D.L.gs 267/2000 TUEL;Sentito:il parere del Segretario Comunale;

Ordina

fino alle ore 24.00 del giorno 03 maggio 2020:

1) la chiusura dei cimiteri cittadini, fatte salve le operazione cimiteriali di attività necrofora o assimilabile;

2) la chiusura dei parchi e giardini pubblici cittadini;

3) l’accesso, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, quali sciarpe foulard esimili qualora non sia stato possibile reperire le mascherine, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente;

4) tutte le ulteriori disposizioni contenute nell’Ordinanza Sindacale n. 12/2020 sono da ritenersi abrogate.