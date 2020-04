Moneglia: nuova ordinanza, spiagge ancora vietate

Il sindaco di Moneglia Claudio Magro ha stilato l’ordinanza con le nuove disposizione per contrastare il Covid-19. Il testo integrale dell’ordinanza è pubblicato nel sito del Comune.

Oltre a revocare la precedente Ordinanza 20 del 20 marzo 2020, quella odierna prevede il seguente dispositivo.

1 L’accesso, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito esclusivamente indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente.

2 E’ vietato accedere alle spiagge, salvo che per gli incaricati all’effettuazione di lavori di manutenzione e limitatamente alle superfici date in concessione;

3 Sul marciapiede di lungomare Dante Alighieri e sui percorsi pedonali di fronte alle spiagge è vietato stazionare o effettuare attività motorie, sportive, ricreative in genere;