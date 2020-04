Moneglia: donna denunciata per furto e truffa

A Moneglia, i Carabinieri della locale Stazione, al termine dei dovuti accertamenti, scaturiti da una denuncia-querela sporta da un 59 enne abitante nel comune, hanno deferito in stato di libertà per “furto aggravato, ricettazione, truffa ed indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento” una 48 enne gravata da pregiudizi di polizia. La donna, come, accertato, furtivamente, si era impossessata di una carta di credito e di un assegno, poi, messo all’incasso per un importo di 400 euro, mentre, con la carta di credito, effettuava pagamenti dovuti ad acquisti, per un importo di oltre 1.000 euro.