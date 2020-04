Lettere/ “Rapallo, dove andiamo a fare il bagno?”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)

Çome tutti ormai sappiamo non sarà facile andare al mare la prossima stagione estiva, viste le necessarie disposizioni che dovremo rispettare. Per i rapallesi sarà ancora più difficile vista la carenza di arenili. Gli unici posti dove una certa distanza fra utenti viene abitualmente già rispettata è, vista la conformazione, la scogliera, dove ognuno si piazza tranquillamente su di uno scoglio il più delle volte discosto dal vicino. Penso al Pozzetto ma e’ chiuso, come del resto la vicina scogliera. Penso agli scogli vicino alla ex spiaggia degli Archi ma anche qui siamo messi male.

Penso alla bellissima passeggiata en bord de mer fra San Michele e Prelo tanto frequentata dai rapallesi ma da quasi due anni e’ chiusa ed abbandonata a se stessa. Ma possibile che almeno questo tratto di litorale, che ora farebbe proprio comodo, sia ancora completamente inagibile?