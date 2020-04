Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)

Veramente ingiusto che non sia stata inserita nella così detta Fase-2 la libertà di culto; la retromarcia dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ripara i danni arrecati alla Chiesa. La mancata celebrazione dei funerali ha arrecato danni economici gravi alle Parrocchie come le mancate offerte. Mi auguro che la faccenda si definisca al più presto.