Lettere/ “Camogli: impianto fognario causa disagi”

Da Luigia Costanzo riceviamo e pubblichiamo

Da alcuni anni trascorro con mio marito gran parte dell’anno a Camogli, ospiti di mio figlio il quale ha acquistato una casa in Via Figari al 110.

Avrei la necessita di portare a conoscenza la cittadinanza di Camogli di un fatto spiacevole che si perpetua da anni a causa della noncuranza di Iren che si occupa dell’impianto fognario di Camogli.

Da tre anni Iren interviene su un tratto di fogna per sostituire, anno per anno, pochi metri di tubazione fognaria a causa di rottura, senza mai decidersi alla sua sostituzione totale, in quanto in stato pietoso. Ogni anno, su richiesta del cittadino che si vede entrare lo scarico fognario nel suo appartamento, Iren esce dopo varie sollecitazioni e a fatica sostituisce un piccolo tratto di tubazione. In questo modo ci vediamo costretti a richiamare perché la fuoriuscita della fogna avviene nel tratto successivo.

Siamo nel 2020: è mai possibile che il problema non si possa risolvere una volta per tutte?

Non parliamo del cattivo odore che si deve sopportare, ma il rischio di qualche malattia causata dal liquame fognario lo mettiamo in conto?

Allego tre fotografie scattate questa mattina durante un sopralluogo dei tecnici di Iren i quali, per accertarsi del verificarsi della fuoriuscita della fogna, hanno versato nella fogna stessa un liquido di riscontro di colore verde e poi hanno atteso di vedere come la fogna si comportava.

Questo è il risultato.

Come si può notare sotto tutta la pavimentazione della palazzina in fotografia si vede fuori uscire un liquido verde: questa è la fogna che ha invaso la casa sotto il pavimento.

E’ mai possibile vivere con questo rischio biologico e con questi odori? I tecnici di Iren che sono usciti per riscontrare il problema non sanno dire se l’Azienda provvederà a risolverlo e men che meno i tempi… Ecco i motivi che mi hanno convinta a coinvolgere il giornale, perché ritengo che non sia solo un problema di chi abita quella palazzina, ma anche un problema di sanità pubblica.