Lavagna: ristoratore ventenne perde la vita

Un ristoratore ventenne ha perso tragicamente la vita nella sua abitazione a Cavi di Lavagna. Non rispondeva al telefono. La scoperta oggi poco dopo l’una quando i vigili del fuoco hanno permesso ai carabinieri di entrare nell’abitazione. Le cause del decesso si ignorano. La notizia ha suscitato immenso cordoglio. La vittima M.M. era un ragazzo a posto, pieno di volontà e voglia di lavorare. Figlio e nipote di ristoratori, dopo avere frequentato l’Istituto alberghiero, nel giugno aveva aperto una pizzeria cui aveva dato il suo nome. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo senza grilli per la testa, con una vita orgoglio della sua famiglia. Innamorato del suo lavoro; senza problemi economici e con una solida famiglia alle spalle. Tutto ciò è terminato improvvisamente. Per il papà, lo zio e la nonna un dolore lancinante; per gli amici e quanti lo conoscevano un grandissimo cordoglio. La città si è stretta nel dolore accanto alla famiglia molto stimata.